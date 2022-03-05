«Лацио» готов взять Кепу в аренду летом

«Лацио» продолжает следить за вратарём «Челси» Кепой Аррисабалагой. «Орлы» готовы арендовать испанца в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
Отметим, «Лацио» возглавляет Маурицио Сарри, у которого ранее был конфликт с Аррисабалагой в «Челси». Напомним, Сарри возглавлял «Челси» в сезоне-2018/2019. В финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» итальянец перед серией пенальти хотел заменить Кепу, якобы получившего травму, но испанский вратарь отказался уходить, объясняя, что с ним всё в порядке. В итоге «Челси» проиграл по пенальти, а Аррисабалага за своё поведение был отстранён на один матч. Он извинился перед тренером.
Контракт Кепы с «Челси» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне АПЛ он принял участие в 4 матчах АПЛ, в которых пропустил 2 гола.
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