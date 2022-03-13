Эвра высмеял критиков Роналду после хет-трика португальца в матче с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высмеял критиков Криштиану Роналду после того, как португалец оформил хет-трик за «красных дьяволов» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2).
«Бро, пожалуйста, продолжай быть проблемой для «МЮ», — написал Эвра в своём «твиттере», прикрепив совместное фото с Роналду.
«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).
Напомним, Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В этом сезоне он провёл за команду 24 матча, забил 12 голов и отдал 2 ассиста. Ранее 37-летний португалец уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год.
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