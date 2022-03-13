Невилл: Роналду прекрасен. «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» всем обязан Криштиану

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал выступление нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду в матче 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «тоттенхэм Хотспур» (3:2).
«Вера Роналду в себя невероятна. Его карьера сейчас на закате, но он прекрасен. Суперзвезда современного футбола, один из величайших игроков и, безусловно, величайший бомбардир. «Манчестер Юнайтед» сейчас не так хорош, но в футболе бывают волшебные моменты. В этом матче команда всем обязана Роналду», — приводит слоа Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).
- 13 марта 2022
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:02
-
10:52
-
10:36
-
10:31
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
07:51
-
05:04
-
04:31
-
04:08
-
04:02
-
03:50
-
03:27
-
03:20
-
02:39
-
02:09
-
02:05
-
01:52
-
01:36
-
01:14
-
01:00
-
00:59
-
00:59
-
00:58