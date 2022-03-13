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Невилл: Роналду прекрасен. «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» всем обязан Криштиану

Невилл: Роналду прекрасен. «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» всем обязан Криштиану
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал выступление нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду в матче 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «тоттенхэм Хотспур» (3:2).

«Вера Роналду в себя невероятна. Его карьера сейчас на закате, но он прекрасен. Суперзвезда современного футбола, один из величайших игроков и, безусловно, величайший бомбардир. «Манчестер Юнайтед» сейчас не так хорош, но в футболе бывают волшебные моменты. В этом матче команда всем обязана Роналду», — приводит слоа Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).

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