«Спартак» — «Краснодар»: Промес сравнял счёт с пенальти

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Краснодар».



На 37-й минуте нападающий «быков» Владимир Ильин коснулся мяча рукой в своей штрафной, после чего в ворота «Краснодара» был поставлен пенальти. 11-метровый реализовал нападающий Квинси Промес. Ранее на 5-й минуте отличился полузащитник гостей Эдуард Сперцян.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогают ему ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».



«Краснодар» набрал 32 очка в 19 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).