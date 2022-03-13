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Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинул клуб

Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинул клуб
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Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покидает подмосковный клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок вернётся в «Антверпен»: бельгийский клуб воспользовался разрешением ФИФА и отозвал футболиста из аренды. Камерунец уже покинул расположение «Химок».

Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

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