Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинул клуб
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Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покидает подмосковный клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок вернётся в «Антверпен»: бельгийский клуб воспользовался разрешением ФИФА и отозвал футболиста из аренды. Камерунец уже покинул расположение «Химок».
Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.
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