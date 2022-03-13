«Сочи» сыграл вничью с «Химками» и упустил возможность вернуться на 3-е место

Сегодня, 13 марта, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 подмосковные «Химки» принимали «Сочи». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Наиболее реальный шанс на взятие ворот был у «Сочи» — на 63-й минуте Артур Юсупов исполнял пенальти, но не сумел его реализовать. Футболисты в этом матче заработали 8 жёлтых карточек (6 – «Химки», 2 – «Сочи»). Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.

«Химки» набрали 15 очков в 21 матче и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Сочи», набрав 38 очков, остаётся на четвёртом месте в таблице. Сочинцы упустили шанс вернуть себе третью строчку, на которой теперь располагается ЦСКА (39).