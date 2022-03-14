Моуринью — о ничьей с «Удинезе»: если бы «Рома» забила раньше, то перевернула бы игру

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 29-го тура Серии А против «Удинезе» (1:1), в котором римляне отыгрались в добавленное время.
«Игра не стала сюрпризом, потому что я уже знал, что «Удинезе» будет играть именно так. Через пару минут я понял, что мой анализ не был ошибочным. Мы действительно начали матч с заменами, я видел, что некоторые игроки действительно испытывали трудности после игры в четверг в Лиге конференций, в то время как у «Удинезе» была целая неделя на подготовку. Это был трудный матч, у меня было ощущение, что если бы мы забили раньше, мы бы переломили ход матча, но, к сожалению, это произошло поздно. Теперь мы не проигрываем в восьми матчах Серии А, четыре победы и четыре ничьи. Если кто-то считает, что очко в гостях у «Удинезе» или «Сассуоло» — это разочарование, то на самом деле это драгоценные очки в сложных ситуациях, а не поражения», – цитирует Моуринью Football Italia.
Встреча завершилась со счётом 1:1. У «Удинезе» на 15-й минуте отличился Науэль Молина, «Рома» сравняла счёт благодаря голу Лоренцо Пеллегрини с пенальти на 94-й минуте матча.
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