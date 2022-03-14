Форвард «Рубина» Лисакович спас мышь в центральном круге перед стартом матча с «Ростовом»

Начало матча Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Ростовом» был задержан не непродолжительное время, потому что в центральном круге прямо рядом с мячом оказалась мышь.

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Белорусский форвард казанской команды Виталий Лисакович обнаружил мышонка, взял в руки и вынес за пределы поля, передав его техническому персоналу.

Любопытно, что эта находка удачи Лисаковичу не принесла. Уже на 19-й минуте матча он получил прямую красную карточку за грубый фол против Хорена Байрамяна. Форвард «Рубина» наступил игроку «Ростова» шипами на ахилл и оставил казанскую команду в меньшинстве. Счёт к этому моменту был 1:0 в пользу ростовчан.