Капелло: не думаю, что «Манчестер Юнайтед» или «Атлетико» выйдут в финал Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Ромы» и «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что «Манчесте Юнайтед», «Атлетико», «Аякс» и «Бенфика» не смогут дойти до финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



«Мне понравилось, как «Манчестер Юнайтед» играл с «Тоттенхэмом». Но не думаю, что «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Аякс» или «Бенфика» обладают так называемым Х-фактором, необходимым для выхода в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» в эти минуты проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). К 32-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В параллельном матче «Аякс» — «Бенфика» также не открыли счёт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аякс» — «Бенфика».