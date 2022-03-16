Болельщики «Манчестер Юнайтед» закидали Симеоне различными предметами после матча ЛЧ
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.
Сразу после финального свистка главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ушёл в подтрибунное помещение. Болельщики «Манчестер Юнайтед» начали кидать в него различные предметы.
Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария», «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Действующий победитель турнира — лондонский «Челси».
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