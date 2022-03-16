Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович прокомментировал переход из казанской команды в шведский «Юргорден».
«Начиная с этого года, мы успели провести предсезонные тренировки в Турции и три игры в Российской Премьер-Лиге. Благодаря этому я набрал форму и приехал сюда в оптимальных кондициях. В схеме «Юргордена» 4-3-3 я буду играть левым атакующим полузащитником. Не знаю, как всё сложится, но мне хочется поскорее приступить к работе с командой», — приводит слова Хакшабановича сайт шведского клуба.
Напомним, Сеад Хакшабанович перешёл в «Рубин» из шведского «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 23 встречи, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с казанцами рассчитан до лета 2026 года.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
- 16 марта 2022
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
16:54
-
16:53
-
16:34
-
16:19
-
16:09
-
15:56
-
15:49
-
15:24
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:23
-
14:18
-
14:10
-
13:53
-
13:51
-
13:33
-
13:30
-
13:27
-
13:08