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Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден»

Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден»
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Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович прокомментировал переход из казанской команды в шведский «Юргорден».

«Начиная с этого года, мы успели провести предсезонные тренировки в Турции и три игры в Российской Премьер-Лиге. Благодаря этому я набрал форму и приехал сюда в оптимальных кондициях. В схеме «Юргордена» 4-3-3 я буду играть левым атакующим полузащитником. Не знаю, как всё сложится, но мне хочется поскорее приступить к работе с командой», — приводит слова Хакшабановича сайт шведского клуба.

Напомним, Сеад Хакшабанович перешёл в «Рубин» из шведского «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 23 встречи, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с казанцами рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

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