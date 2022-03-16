Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович прокомментировал переход из казанской команды в шведский «Юргорден».



«Начиная с этого года, мы успели провести предсезонные тренировки в Турции и три игры в Российской Премьер-Лиге. Благодаря этому я набрал форму и приехал сюда в оптимальных кондициях. В схеме «Юргордена» 4-3-3 я буду играть левым атакующим полузащитником. Не знаю, как всё сложится, но мне хочется поскорее приступить к работе с командой», — приводит слова Хакшабановича сайт шведского клуба.

Напомним, Сеад Хакшабанович перешёл в «Рубин» из шведского «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 23 встречи, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с казанцами рассчитан до лета 2026 года.



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