35-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро» до конца 2024 года
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35-летний нападающий «Атлетико Минейро» Халк продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Форвард подписал соглашение до декабря 2024 года. Предыдущее контрактное соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца текущего года. Напомним, ранее Халк в составе «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок страны. Таким образом, в нынешнем сезоне клуб оформил «золотой хет-трик».
Предыдущим клубом Халка был китайский «Шанхай СИПГ», за который бразилец провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого он защищал цвета «Зенита». Он провёл за клуб из Санкт-Петербурга 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.
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