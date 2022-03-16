35-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро» до конца 2024 года

35-летний нападающий «Атлетико Минейро» Халк продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард подписал соглашение до декабря 2024 года. Предыдущее контрактное соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца текущего года. Напомним, ранее Халк в составе «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок страны. Таким образом, в нынешнем сезоне клуб оформил «золотой хет-трик».

Предыдущим клубом Халка был китайский «Шанхай СИПГ», за который бразилец провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого он защищал цвета «Зенита». Он провёл за клуб из Санкт-Петербурга 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.