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Клопп: Алисон спас задницу Тиаго, «Ливерпуль» могли наказать за ошибку

Клопп: Алисон спас задницу Тиаго, «Ливерпуль» могли наказать за ошибку
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (2:0) в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

«Ошибка Тиаго? Такое случается, но лучше бы этого не было. Думаю, он испытал самое больше облегчение, Алисон спас его задницу. Нас могли наказать, и соперник повел бы. Но потом Жота забил, и повели мы. Это очень важный момент. В первом тайме я видел команду, которая усердно трудилась, а во втором – наслаждалась игрой, когда мы активизировались», — цитирует Клоппа BBC.

«Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. «Арсенал», в свою очередь, прервал серию из пяти побед кряду. Отставание «Ливерпуля» от лидирующего «Манчестер Сити» сократилось до одного очка.

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