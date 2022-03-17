Даниэль Фарке не рассматривает возвращение в Россию

Агент Дирк Гроссе, представляющий интересы немецкого тренера Даниэля Фарке, рассказал, что его клиент не планирует возвращаться в Россию для продолжения профессиональной деятельности в «Краснодаре».



«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», — цитирует Гроссе «РБ-Спорт».



Напомним, 2 марта главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. Под руководством специалиста клуб не провёл ни одной официальной игры.

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