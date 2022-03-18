Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022
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Сегодня, 18 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022.
Результаты жеребьёвки:
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Рома» (Италия);
- «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Славия» (Чехия);
- «Марсель» (Франция) — ПАОК (Греция);
- «Лестер Сити» (Англия) — ПСВ (Нидерланды).
Также состоялась жеребьёвка полуфинальной сетки:
- победитель пары «Лестер Сити» — ПСВ сыграет с победителем пары «Будё-Глимт» — «Рома»;
- победитель пары «Фейеноорд» — «Славия» сыграет с победителем пары «Марсель» — ПАОК.
Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания) на арене «Арена Комбетаре».
Победитель Лиги конференций получит место в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
Комментарии
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