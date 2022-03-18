Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022

Сегодня, 18 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022.

Результаты жеребьёвки:

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Рома» (Италия);

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Славия» (Чехия);

«Марсель» (Франция) — ПАОК (Греция);

«Лестер Сити» (Англия) — ПСВ (Нидерланды).

Также состоялась жеребьёвка полуфинальной сетки:

победитель пары «Лестер Сити» — ПСВ сыграет с победителем пары «Будё-Глимт» — «Рома»;

победитель пары «Фейеноорд» — «Славия» сыграет с победителем пары «Марсель» — ПАОК.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания) на арене «Арена Комбетаре».

Победитель Лиги конференций получит место в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.