Селихов рассказал, что делает после тренировок «Спартака»
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что делает после тренировок с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
«Я на тренировке бил пенальти Соболеву. Бил именно ему, потому что у нас давно существует челлендж: мы играем на интересные подарки, поэтому после каждой тренировки остаёмся и бьём друг другу пенальти. Чаще всего выходит ничья, вот сейчас он отыгрался. Перед матчами он спрашивает, как тот или иной вратарь действует при пенальти, и делимся соображениями своими. Впереди выездной матч с Нижним Новгородом. Про статистику игр с командами из Нижнего не знаю, но знаю, что у нас есть должок за первый круг, а его мы должны вернуть», — сказал Селихов в интервью клубной пресс-службе.
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