Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селихов рассказал, что делает после тренировок «Спартака»

Селихов рассказал, что делает после тренировок «Спартака»
Комментарии

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что делает после тренировок с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Я на тренировке бил пенальти Соболеву. Бил именно ему, потому что у нас давно существует челлендж: мы играем на интересные подарки, поэтому после каждой тренировки остаёмся и бьём друг другу пенальти. Чаще всего выходит ничья, вот сейчас он отыгрался. Перед матчами он спрашивает, как тот или иной вратарь действует при пенальти, и делимся соображениями своими. Впереди выездной матч с Нижним Новгородом. Про статистику игр с командами из Нижнего не знаю, но знаю, что у нас есть должок за первый круг, а его мы должны вернуть», — сказал Селихов в интервью клубной пресс-службе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022