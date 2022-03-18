«Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 30-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Лидс Юнайтед» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Саисс, Боли, Аит-Нури, Моутинью, Невеш, Кастро, Поденсе, Дендонкер, Хименес.
Запасные: Радди, Гомеш, Килман, Марсал, Кандл, Хван Хи Чан, Тринкан, Фабиу Силва, Шикинью.
«Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Даллас, Стрёйк, Льоренте, Форшоу, Клих, Джеймс, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.
Запасные: Клессон, Кох, Купер, Крэссуэлл, Кенне, Филлипс, Саммервилл, Джелхардт, Гринвуд.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Помогать ему будут Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майкл Солсбери.
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