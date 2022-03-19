«Валенсия» обыграла «Эльче» благодаря голу Гедеша

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Валенсию». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился полузащитник Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Карлос Солер.

Гол Гедеша:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Хуан Антонио Кампос Салинас.



После 29 сыгранных туров «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» имеют в своём активе 40 очков. «Эльче» с 32 очками находится на 14-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (66).