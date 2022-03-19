Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Мидлсбро» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» обыграла «Эльче» благодаря голу Гедеша

«Валенсия» обыграла «Эльче» благодаря голу Гедеша
Комментарии

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Валенсию». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился полузащитник Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Карлос Солер.

Гол Гедеша:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Хуан Антонио Кампос Салинас.

После 29 сыгранных туров «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» имеют в своём активе 40 очков. «Эльче» с 32 очками находится на 14-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (66).

Испания - Примера. 29-й тур
19 марта 2022, суббота. 18:15 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Гедеш – 50'
Удаления: Мохика – 90+2' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022