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Хави: «Реал» — фаворит «эль класико», он играет дома и лидирует в чемпионате

Хави: «Реал» — фаворит «эль класико», он играет дома и лидирует в чемпионате
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Реалом».

«Это отличный момент для того, чтобы доказать, что наша команда переживает прекрасный период. В этой игре мы должны продемонстрировать свою индивидуальность, сыграть на чужом поле и показать, в чём заключается наш стиль.

Если нужно назвать фаворита, то это «Реал», поскольку он будет играть дома и лидирует в чемпионате», — цитирует Хави Marca.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 29-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 20 марта. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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