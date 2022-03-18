Алаба рассказал, что делает «эль класико» особенным

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о предстоящем матче между «Реалом» и «Барселоной».
«Матч между «Реалом» и «Барселоной» является особенным во всём мире. Это игра, которую все хотят увидеть. Именно это делает её особенной. Сейчас команда находится в хорошей форме. У нас отличные результаты, но мы знаем, что это нужно поддерживать. Есть несколько вещей, которые мы должны сделать, чтобы победить в предстоящем матче», — цитирует Алабу AS.
В текущем сезоне австрийский защитник провёл за «Реал» 37 матчей во всех турнирах, забив 2 гола, а также сделав 3 ассиста. Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в воскресенье, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.
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