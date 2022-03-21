«Бавария» сделала начальное предложение «Аяксу» по Райану Гравенберху

«Бавария» сделала начальное предложение «Аяксу» по полузащитнику Райану Гравенберху, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Представители мюнхенского клуба встретились с агентом игрока Мино Райолой и обсудили условия личного контракта, после чего предложение о трансфере было отправлено в «Аякс», сообщает источник.
Сумма первоначального предложения составляет € 25 млн, «Аякс» планирует продать игрока дороже, так что переговоры продолжатся в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич приезжал в Амстердам, чтобы просмотреть 19-летнего футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой» (0:1). Мюнхенский клуб готов заплатить за трансфер Гравенберха € 25 млн.
Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
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