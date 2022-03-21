Самедов отреагировал на решение CAS не переносить матч сборной России и Польши

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре на более поздний срок.

«А ещё была какая-то надежда на перенос? Что поделать, к сожалению, всё сложилось так. Очень жаль. Понятия не имею, есть ли надежда на участие в следующих международных турнирах. Наверное, есть. Хотелось бы всё же с Польшей сыграть. Наверное, можно рассмотреть какие-то варианты аналогов чемпионата мира. Этот турнир может быть раз в жизни. Мы это прекрасно понимаем. Но я не знаю, как можно провести аналог чемпионата мира», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.