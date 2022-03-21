«Ювентус» не может договориться по новому контракту с Бернардески

Туринский «Ювентус» рискует потерять нападающего Федерико Бернардески на правах свободного агента в конце сезона. Итальянская команда не может договориться с футболистом о новом контракте. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

28-летний Бернардески просит у «Ювентуса» контракт на четыре года с сохранением нынешней зарплаты. По текущему контракту нападающий зарабатывает в итальянском клубе € 4,2 млн в год, а также получает бонусы за выполнение различных условий. «Ювентус» предлагает 3-летний контракт с зарплатой в € 3 млн.



В нынешнем сезоне Бернардески в 26 матчах во всех турнирах забил гол и отдал шесть результативных передач. Ранее в «Ювентусе» подтвердили, что Пауло Дибала покинет команду в конце сезона на правах свободного агента.