Бент: Тухель выше тен Хага и Почеттино, совсем другой уровень. «МЮ» для него — шаг назад

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на пост наставника «Манчестер Юнайтед».
«Я бы сделал всё возможное, чтобы заполучить его в свой клуб. Строго говоря, для Тухеля переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» стал бы шагом назад. Сейчас лондонцы намного выше с точки зрения уровня игры.
Тухель выше тен Хага и Почеттино, совсем другой уровень. Он вывел «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов, выиграл чемпионат. Тухель – тренер высшего класса», — приводит слова Бента talkSPOST.
Ранее появилась информация, что Тухель является одним из главных кандидатов, которых рассматривает «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера летом. Также в клубе не исключают возможности приглашения наставника «Аякса» Эрика тен Хага или Маурисио Почеттино из «ПСЖ».
- 22 марта 2022
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