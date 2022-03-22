Бент: Тухель выше тен Хага и Почеттино, совсем другой уровень. «МЮ» для него — шаг назад

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на пост наставника «Манчестер Юнайтед».



«Я бы сделал всё возможное, чтобы заполучить его в свой клуб. Строго говоря, для Тухеля переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» стал бы шагом назад. Сейчас лондонцы намного выше с точки зрения уровня игры.



Тухель выше тен Хага и Почеттино, совсем другой уровень. Он вывел «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов, выиграл чемпионат. Тухель – тренер высшего класса», — приводит слова Бента talkSPOST.

Ранее появилась информация, что Тухель является одним из главных кандидатов, которых рассматривает «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера летом. Также в клубе не исключают возможности приглашения наставника «Аякса» Эрика тен Хага или Маурисио Почеттино из «ПСЖ».