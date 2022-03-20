Томас Тухель: соперники пользуются тем, что у «Челси» есть проблемы

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о гонке за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.
«Проблема в том, что «Манчестер Сити» находится впереди всех в течение долгого времени. Мне кажется, что сравнивать три года успешных выступлений «горожан» и наши 13 матчей некорректно. Мы должны быть честными. Мы никогда не сдаёмся, пока всё не будет решено. Мы всегда движемся вперёд и выкладываемся на 100% и просто не можем по-другому. Соперники пользуются тем, что у «Челси» есть проблемы, но надо отдать им должное — они заслуживают находиться там, где они есть. Наша задача — позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков», — приводит слова Тухеля Goal.com.
«Челси» набрал 59 очков в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70), а второе место занимает «Ливерпуль» (69).
- 20 марта 2022
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:16
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
08:22
-
08:03
-
04:27
-
04:12
-
03:56
-
03:54
-
02:14
-
01:21
-
00:53
-
00:42
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23