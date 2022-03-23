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Тренер «Венеции» Паоло Дзанетти дисквалифицирован за богохульство

Тренер «Венеции» Паоло Дзанетти дисквалифицирован за богохульство
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Тренер «Венеции » Паоло Дзанетти дисквалифицирован на один матч за использование богохульных фраз, сообщает Football Italia.

По данным источника, оскорбительные фразы были отчетливо слышны на камеру, когда он кричал на игрока «Венеции» Томаса Анри после красной карточки в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией». Таким образом, Дзанетти должен будет сидеть на трибунах во время следующего матча команды в Серии A.

Сам матч завершился победой «Сампдории» со счётом 2:0.

На данный момент «Венеция» находится в зоне вылета, занимая 18-е место. От спасительного 17-го места команду отделяют три очка.

В следующем матче «Венеции» предстоит провести матч со «Специей». Игра пройдёт 2 апреля, начало – 16:00 мск.

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