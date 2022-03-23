В «Рубине» опровергли уход Кварацхелии в «Динамо» Батуми

«Рубин» в своём телеграм-канале опроверг уход Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми. Сегодня пресс-служба сборной Грузии сообщила, что игрок покинул казанский клуб и присоединился к батумской команде.
На фото, опубликованном в социальной сети, грузин стоит с листом картона, на котором написано «Хватит писать, что я ухожу куда-то».
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.
«Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 23 марта 2022
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