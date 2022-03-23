«Надежда есть, она умирает последней». Карпин — о возможном участии сборной России на ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о шансах национальной команды на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Надежда на ЧМ? Надежда есть, она умирает последней.



Игроки в нормальном состоянии. Конечно, расстроились из-за отмены стыков. Но узнали про это не вчера. Никто не радуется, но и не плачет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.