Дмитрий Баринов: не сомневался в том, чтобы ехать в сборную России

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о вызове в сборную России.

«Мы только тренируемся. Играть, к сожалению, не можем, это печально. Не сомневался в том, чтобы ехать в сборную. Не знал на 100 процентов что поеду, но был рад.



Кто-то берёг себя? А для чего? Был бы тур, можно было и остаться. А так вернулся в сборную, можно перезагрузиться и готовиться к РПЛ.



Карпин сделал послабления в тренировках и сахаре? Такого нет (смеётся). Осталось всё так же: с едой, с сахаром», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.