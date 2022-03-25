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Колумбия крупно обыграла Боливию в матче отбора к ЧМ-2022. Уругвай победил Перу

Колумбия крупно обыграла Боливию в матче отбора к ЧМ-2022. Уругвай победил Перу
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В Барранкилье (Колумбия) состоялся матч 17-го тура групповой стадии южноамериканского отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Колумбии принимала Боливию. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0, благодаря чему им удалось прервать 7-матчевую серию без побед в этом отборочном цикле.

В составе колумбийцев отличились Луис Диас, Мигель Борха и Андрес Урибе.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 17-й тур
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Диас – 39'   2:0 Борха – 72'   3:0 Урибе – 90'

Отметим, что в параллельных матчах Уругвай дома с минимальным счётом обыграл Перу (1:0) благодаря единственному голу в этой встрече от Хиорхьяна де Арраскаеты, а Парагвай нанёс поражение Эквадору (3:1), прервав 7-матчевую серию без побед.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 17-й тур
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
1 : 0
Перу
1:0 Арраскаета – 42'
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 17-й тур
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК
Парагвай
Окончен
3 : 1
Эквадор
1:0 Моралес – 9'   2:0 Инкапье – 45+6' (автогол)   3:0 Альмирон – 54'   3:1 Кайседо – 85' (пен)
Удаления: Риверос – 88' / нет

Турнирную таблицу группового этапа возглавляет Бразилия, у которой 42 очка в 16 матчах, за ней располагается Аргентина – 35 очков в 15 играх, тройку замыкает Эквадор (25), а далее идут Уругвай (25) и Перу (21), который занимает пятое место, дающее право пробиться на ЧМ-2022 через стыки.

Отметим, что Эквадор и Уругвай обеспечили себе путёвку на предстоящий турнир.

Турнирная таблица групповой стадии отбора к ЧМ в Южной Америке.
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