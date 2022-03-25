Колумбия крупно обыграла Боливию в матче отбора к ЧМ-2022. Уругвай победил Перу

В Барранкилье (Колумбия) состоялся матч 17-го тура групповой стадии южноамериканского отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Колумбии принимала Боливию. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0, благодаря чему им удалось прервать 7-матчевую серию без побед в этом отборочном цикле.

В составе колумбийцев отличились Луис Диас, Мигель Борха и Андрес Урибе.

Отметим, что в параллельных матчах Уругвай дома с минимальным счётом обыграл Перу (1:0) благодаря единственному голу в этой встрече от Хиорхьяна де Арраскаеты, а Парагвай нанёс поражение Эквадору (3:1), прервав 7-матчевую серию без побед.

Турнирную таблицу группового этапа возглавляет Бразилия, у которой 42 очка в 16 матчах, за ней располагается Аргентина – 35 очков в 15 играх, тройку замыкает Эквадор (25), а далее идут Уругвай (25) и Перу (21), который занимает пятое место, дающее право пробиться на ЧМ-2022 через стыки.

Отметим, что Эквадор и Уругвай обеспечили себе путёвку на предстоящий турнир.