Матвей Сафонов: было большое желание сыграть на ЧМ, а нас обрубили

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о проходящем учебно-тренировочном сборе национальной команды.



«Сбор отличается, нет официальных игр. Больше возможности потренироваться, получить нагрузку. Тактический сбор плюс физически нас нагружают. Сейчас тяжело сказать, первый ли я номер. Все прибавляют, плюс вратари всегда разные.



Очень неприятно. У всех было большое желание сыграть, мы прошли большой путь, а нас обрубили. Нужно стараться использовать данное время на благо.



С локтем уже всё в порядке. Жду, что летом мы вернёмся и сможем играть официальные матчи. Мы хотим играть.



Не могу выделить что-то одно, в чём я прибавил в работе с Кафановым. Наверное, во всём. Он опытный тренер, знает, как найти подход к нам. Мы общаемся о проблемах и технических элементах. Семейный вратарский коллектив», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.