Матвей Сафонов: было большое желание сыграть на ЧМ, а нас обрубили

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о проходящем учебно-тренировочном сборе национальной команды.
«Сбор отличается, нет официальных игр. Больше возможности потренироваться, получить нагрузку. Тактический сбор плюс физически нас нагружают. Сейчас тяжело сказать, первый ли я номер. Все прибавляют, плюс вратари всегда разные.
Очень неприятно. У всех было большое желание сыграть, мы прошли большой путь, а нас обрубили. Нужно стараться использовать данное время на благо.
С локтем уже всё в порядке. Жду, что летом мы вернёмся и сможем играть официальные матчи. Мы хотим играть.
Не могу выделить что-то одно, в чём я прибавил в работе с Кафановым. Наверное, во всём. Он опытный тренер, знает, как найти подход к нам. Мы общаемся о проблемах и технических элементах. Семейный вратарский коллектив», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 марта 2022
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:07
-
16:00