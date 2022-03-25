В «Спартаке» прокомментировали информацию о потере Федуном 99% своего состояния

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о потере владельцем клуба Леонидом Федуном 99% своего состояния.

«Мы незнакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ. Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всём остальном, что говорилось на исполкоме — как Леонидом Федуном, так и другими представителями. Там много интересного», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил, что Леонид Федун уведомил исполнительный комитет о том, что потерял 99% своего состояния. «Спартак» (27) занимает девятое место в РПЛ. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).