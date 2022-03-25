В «Спартаке» прокомментировали информацию о потере Федуном 99% своего состояния

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о потере владельцем клуба Леонидом Федуном 99% своего состояния.
«Мы незнакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ. Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всём остальном, что говорилось на исполкоме — как Леонидом Федуном, так и другими представителями. Там много интересного», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил, что Леонид Федун уведомил исполнительный комитет о том, что потерял 99% своего состояния. «Спартак» (27) занимает девятое место в РПЛ. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 25 марта 2022
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:07
-
16:00