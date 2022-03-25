Федун заявил, что потерял 99% состояния. О сложной ситуации он рассказал на исполкоме РФС

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал о финансовом положении российского футбола на основе услышанного на последнем заседании.

«Ситуация с исключением России из членства в ФИФА и УЕФА реальна, но на исполкоме вопрос не обсуждался. Не время и не место. Это не вопрос РФС. Это вопрос ФИФА и УЕФА. Если они отлучили нас от международных турниров, то дальше может быть что угодно.

Федун и Гинер говорили о своих проблемах? Выражу своё мнение: они члены исполкома и на заседании должны думать о российском футболе в целом. О клубных проблемах они должны думать в своих клубах. Так, Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьёт по его карману. Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара».

У «Краснодара» самая тяжёлая ситуация? Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».