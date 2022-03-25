Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алжир обыграл Камерун в рамках отбора на чемпионат мира благодаря голу Слимани

Алжир обыграл Камерун в рамках отбора на чемпионат мира благодаря голу Слимани
Комментарии

Сегодня, 25 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Камеруна и Алжира. Команды играли на стадионе «Дуала» в Дуала (Камерун). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Спустя 40 минут после стартового свистка счёт открыл алжирский нападающий Ислам Слимани после паса Юсефа Белайли.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск. На групповом этапе Алжир занял первое место в группе A вместе с Буркина-Фасо, Джибути и Нигером. Камерун выиграл группу с Кот-д'Ивуаром, Мозамбиком и Малави.

В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.

ЧМ-2022 - Африка. Третий раунд. 1-й матч
25 марта 2022, пятница. 20:00 МСК
Камерун
Окончен
0 : 1
Алжир
0:1 Слимани – 40'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022