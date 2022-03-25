Алжир обыграл Камерун в рамках отбора на чемпионат мира благодаря голу Слимани

Сегодня, 25 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Камеруна и Алжира. Команды играли на стадионе «Дуала» в Дуала (Камерун). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Спустя 40 минут после стартового свистка счёт открыл алжирский нападающий Ислам Слимани после паса Юсефа Белайли.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск. На групповом этапе Алжир занял первое место в группе A вместе с Буркина-Фасо, Джибути и Нигером. Камерун выиграл группу с Кот-д'Ивуаром, Мозамбиком и Малави.



В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.