Сборная Англии установила национальный рекорд после победы в матче со Швейцарией

Сегодня, 26 марта, сборная Англии одержала победу в товарищеском матче со Швейцарией (2:1). За англичан забили защитник Люк Шоу и нападающий Гарри Кейн, у швейцарцев отличился форвард Брил Эмболо.



Как сообщает Opta Sports, благодаря победе над Швейцарией команда «трёх львов» продлила беспроигрышную серию до 21 матча, если не учитывать послематчевые пенальти. Отмечается, что это самая продолжительная беспроигрышная серия в истории сборной Англии.



В последний раз англичане проиграли бельгийцам (0:2) в Лиге наций в ноябре 2020 года. С тех пор сборная Англии одержала 17 побед и четыре раза сыграла вничью.



Летом прошлого года подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Италии (1:1, 2:3 по пенальти) в финале чемпионата Европы.

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