Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия победила Швейцарию в товарищеском матче, Бельгия сыграла вничью с Ирландией

Англия победила Швейцарию в товарищеском матче, Бельгия сыграла вничью с Ирландией
Комментарии

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Англии в рамках товарищеского матча встречались сборные Англии и Швейцарии. Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий гостей Брил Эмболо, ему ассистировал Шердан Шакири. В добавленное к первому тайму время ответный мяч забил защитник «трёх львов» Люк Шоу, голевой пас отдал Конор Галлахер. На 78-й минуте пенальти в ворота швейцарцев реализовал нападающий Гарри Кейн.

В другом товарищеском матче встречались национальные команды Ирландии и Бельгии. Матч завершился вничью – 2:2.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий бельгийцев Миши Батшуайи, результативную передачу отдал Ханс Ванакен. На 35-й минуте ирландцы сравняли счёт благодаря усилиям форварда Чидози Огбене. На 58-й минуте забил хавбек сборной Бельгии Ванакен, но за пять минут до окончания основного времени матча ирландский полузащитник Алан Браун после паса Огбене сделал счёт равным.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
26 марта 2022, суббота. 20:30 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 22'   1:1 Шоу – 45+1'   2:1 Кейн – 78' (пен)
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
26 марта 2022, суббота. 20:00 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 2
Бельгия
0:1 Батшуайи – 12'   1:1 Огбене – 35'   1:2 Ванакен – 58'   2:2 Браун – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022