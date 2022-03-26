Англия победила Швейцарию в товарищеском матче, Бельгия сыграла вничью с Ирландией

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Англии в рамках товарищеского матча встречались сборные Англии и Швейцарии. Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий гостей Брил Эмболо, ему ассистировал Шердан Шакири. В добавленное к первому тайму время ответный мяч забил защитник «трёх львов» Люк Шоу, голевой пас отдал Конор Галлахер. На 78-й минуте пенальти в ворота швейцарцев реализовал нападающий Гарри Кейн.
В другом товарищеском матче встречались национальные команды Ирландии и Бельгии. Матч завершился вничью – 2:2.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий бельгийцев Миши Батшуайи, результативную передачу отдал Ханс Ванакен. На 35-й минуте ирландцы сравняли счёт благодаря усилиям форварда Чидози Огбене. На 58-й минуте забил хавбек сборной Бельгии Ванакен, но за пять минут до окончания основного времени матча ирландский полузащитник Алан Браун после паса Огбене сделал счёт равным.
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