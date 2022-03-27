В «Химках» прокомментировали победу в товарищеском матче с «Локомотивом»

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (1:0) в товарищеском матче. Победный мяч с пенальти на счету полузащитника Дениса Глушакова.

«Матч с «Локомотивом» для «Химок» особо ничего не значил. Обычный тренировочный матч. Игра нужна была для поддержания игрового ритма. Выбор «Локомотива» в качестве соперника ни с чем не связан: им, как и нам, нужен был игровой спарринг во время паузы. Победа не повысит моральный дух, у нас он и так поднят без всяких других сопутствующих», — рассказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В пятницу, 1 апреля, команда Сергея Юрана в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретится в гостях с казанским «Рубином».