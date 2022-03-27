В «Химках» прокомментировали победу в товарищеском матче с «Локомотивом»
Поделиться
Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (1:0) в товарищеском матче. Победный мяч с пенальти на счету полузащитника Дениса Глушакова.
«Матч с «Локомотивом» для «Химок» особо ничего не значил. Обычный тренировочный матч. Игра нужна была для поддержания игрового ритма. Выбор «Локомотива» в качестве соперника ни с чем не связан: им, как и нам, нужен был игровой спарринг во время паузы. Победа не повысит моральный дух, у нас он и так поднят без всяких других сопутствующих», — рассказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В пятницу, 1 апреля, команда Сергея Юрана в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретится в гостях с казанским «Рубином».
Комментарии
- 27 марта 2022
-
18:11
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:35
-
17:23
-
17:14
-
16:58
-
16:57
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:19
-
15:55
-
15:43
-
15:29
-
15:19
-
14:56
-
14:56
-
14:37
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:50
-
13:35
-
13:16
-
13:15
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:20
-
12:10
-
11:59
Партнерский контент