Фанаты сборной Сенегала мешали Салаху и другим игрокам Египта, светя лазерными указками

В ответном матче африканского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Сенегала принимает национальную команду Египта. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Леопольд Седар Сенгор» в Дакаре (Сенегал). После дополнительного времени счёт 1:0 в пользу сенегальской команды. Первая встреча завершилась победой Египта со счётом 1:0.

Во время матча болельщики сборной Сенегала использовали лазерные указки, чтобы помешать футболистам национальной команды Египта.

Напомним, сборные Египта и Сенегала борются за право выступить на чемпионате мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре. Турнир будет проводиться с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, выигравшая ЧМ-2018.