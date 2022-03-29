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Польша — Швеция: Зелиньски удвоил преимущество поляков

Польша — Швеция: Зелиньски удвоил преимущество поляков
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Сегодня, 29 марта, на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша) в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречаются сборные Польши и Швеции.

На 72-й минуте преимущество национальной команды Польши удвоил полузащитник Пётр Зелиньски. Ранее на 49-й минуте пенальти в ворота сборной Швеции реализовал нападающий Роберт Левандовски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Швеция.

Победитель данной пары выйдет на чемпионат мира в Катаре. Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19).

В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

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