Россиянин Ондуа поделился эмоциями от выхода на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который хотел выступать за Россию, поделился эмоциями от выход на чемпиона мира – 2022 в Катаре в составе африканской национальной команды.
«Эмоции – невероятные! Осознание того, что мы поедем на чемпионат мира, приходит до сих пор. Вместе с сообщениями болельщиков и друзей из России. Я их вижу, но пока не могу на все ответить. Большое спасибо за поддержку и приятные слова!
Матч получился сложным и энергозатратным. Во втором дополнительном тайме играли уже на одних эмоциях. Тогда же я почувствовал дискомфорт и попросил замену. Сейчас чувствую себя нормально.
Победный гол за 18 секунд до конца? Вспоминаю этот момент и почему-то не могу воспроизвести. Это была очень яркая вспышка. Очень яркая и очень счастливая. Мы обнимались, кричали и были самыми счастливыми.
Затем отмечали победу на поле, подбрасывали нашу легенду Самуэля Это’О. А потом в автобусе пели, танцевали и кричали. Эту ночь я не забуду никогда», — сказал Ондуа в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 30 марта 2022
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