Бускетс: я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что хотел бы увидеть возвращение аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб.



«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барсу», но это будет непросто, потому что у него уже есть контракт с «ПСЖ», — приводит слова Бускетса журналист Фабрицио Романо.



Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.



«Барселона» с 54 баллами в 28 встречах поднялась на третье место в Ла Лиге после победы в «эль класико».

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