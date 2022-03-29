«Барселона» отказалась от идеи подписать Мбаппе или Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие каталонского клуба в гонке за подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд или Мбаппе в «Барселоне»? Мы никогда не согласимся потратить такие суммы, которые требуют условия по этим двум сделкам, ни в коем случае. Я могу заверить, что они оба очень далеки от подписания «Барселоной», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее Лапорта отметил, что не рассматривает возможность возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Барселона» с 54 баллами в 28 встречах поднялась на третье место в Ла Лиге после победы в «эль классико». Вторую строчку по-прежнему занимает «Севилья», в её активе 57 очков после 29 туров.