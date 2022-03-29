«Барселона» отказалась от идеи подписать Мбаппе или Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие каталонского клуба в гонке за подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Холанд или Мбаппе в «Барселоне»? Мы никогда не согласимся потратить такие суммы, которые требуют условия по этим двум сделкам, ни в коем случае. Я могу заверить, что они оба очень далеки от подписания «Барселоной», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее Лапорта отметил, что не рассматривает возможность возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб.
«Барселона» с 54 баллами в 28 встречах поднялась на третье место в Ла Лиге после победы в «эль классико». Вторую строчку по-прежнему занимает «Севилья», в её активе 57 очков после 29 туров.
- 29 марта 2022
-
11:13
-
11:04
-
10:59
-
10:52
-
10:31
-
10:28
-
10:02
-
09:54
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:16
-
08:48
-
08:30
-
08:26
-
07:40
-
05:42
-
01:20
-
00:55
-
00:43
-
00:42
-
00:30
-
00:28
-
00:07
- 28 марта 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:43
-
23:40
-
23:11
-
22:56
-
22:51
-
22:40
-
22:30
-
22:29