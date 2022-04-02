Василий Уткин назвал группу на ЧМ-2022, в которой случится сенсация

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением об итогах жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2022.



«Группа А — официоз. Без неё никак. Слабые хозяева (Катар), занятные экзотики (Эквадор, Сенегал), мимо которых при большом желании можно протащить хозяев, явный фаворит — Нидерланды.



Группа В — с наибольшей внефутбольной подоплёкой. Иран и США, та ещё парочка, плюс либо две британские сборные, либо героиня современного мира Украина. Страшно что-то пропустить.



Группа С — группа одного матча. Мексика и Польша решат, кто составит компанию Аргентине. Саудиты — зрители, как и всегда.



Группа D — предопределённость: скучно выйдут Франция и Дания. Экономя силы на плей-офф и сыграв между собой так, как устроит обеих. Тунису просто не по силам тягаться, а ОАЭ — это просто возглас.



Группа Е — самые красивые матчи. Тут все умеют играть зрелищно, особенно если Коста-Рика, а не Новая Зеландия добавится. Германия выйдет обязательно, Японии дам 10%, что может подсидеть Испанию.



Группа F — группа-сенсация. Бельгия не выйдет, вместе с хорватами выскочат либо те, либо другие — Канада или Марокко. Я буду за Марокко. А Бельгия всё — скриньте.



Группа G — повторюсь, но та же предопределённость. Бразилия и Швейцария сильнее и класснее остальных. Сербия может только в отборах, Камеруну с этими лбами играть нечем.



И, наконец, группа Н — любимая. Обожаю такое: четыре совершенно разные команды без явного аутсайдера, да в общем-то и без явного фаворита. Не просто рубка, а рубка очень-очень разных стилей.



Жаль, что без нас. Думаю об этом всё время», — написал Уткин в своём телеграм-канале.