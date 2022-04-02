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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Трактор убирал сугробы, фанаты играли в снежки. Фото мощного снегопада на «РЖД Арене»

Трактор убирал сугробы, фанаты играли в снежки. Фото мощного снегопада на «РЖД Арене»
Снегопад перед матчем «Локомотив» — «Спартак»
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2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, несмотря на сильнейший снегопад. Поле было усыпано толстым слоем снега задолго до начала встречи, однако делегация РПЛ приняла решение начать матч на час позже запланированного времени.

Лучшие кадры ситуации на «РЖД Арене» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.

Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск.

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