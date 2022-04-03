Игрок «Сельты» Нолито — о судействе в матче с «Реалом»: нас не уважают

Нападающий испанской «Сельты» Нолито прокомментировал судейство в матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках 30-го тура Ла Лиги.
«Я считаю, что мы провели отличную игру, но проиграли. Мы заслужили ничью. В наши ворота назначили три пенальти, а третий из них оказался просто смешным. Мы скромная команда, но мы заслуживаем уважения со стороны судей. Сложно конкурировать с «Реалом» и «Барселоной», которые входят в число лучших команд мира. Есть моменты, которые кажутся смешными. Нас не уважают», — цитирует Нолито Marca.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Судьи назначили в ворота «Сельты» три пенальти.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 5 апреля 2022
-
04:00
-
03:11
-
02:37
-
02:22
-
01:43
-
01:19
-
00:56
-
00:30
-
00:15
-
00:11
-
00:09
-
00:02
- 4 апреля 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:44
-
23:33
-
23:09
-
23:05
-
22:45
-
22:43
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:44
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:11
-
20:54