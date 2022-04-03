Игрок «Сельты» Нолито — о судействе в матче с «Реалом»: нас не уважают

Нападающий испанской «Сельты» Нолито прокомментировал судейство в матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках 30-го тура Ла Лиги.

«Я считаю, что мы провели отличную игру, но проиграли. Мы заслужили ничью. В наши ворота назначили три пенальти, а третий из них оказался просто смешным. Мы скромная команда, но мы заслуживаем уважения со стороны судей. Сложно конкурировать с «Реалом» и «Барселоной», которые входят в число лучших команд мира. Есть моменты, которые кажутся смешными. Нас не уважают», — цитирует Нолито Marca.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Судьи назначили в ворота «Сельты» три пенальти.



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