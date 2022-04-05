В «Локомотиве» ответили Юрию Сёмину на слова про «людей, рассказывающих сказки»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на слова бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.

«С огромным уважением отношусь к Юрию Семину. Но в данном случае хотел бы публично не согласиться с его комментарием по поводу ухода Ларса Корнетки из «Локомотива». Первая фраза — «рассказывали сказки». «Локомотив» самым молодым составом за всю историю чемпионатов России обыгрывает «Спартак» — это не сказка. Я прекрасно понимаю, что ещё не время для выводов, они будут по итогам сезона. Но определенные результаты работы клуба уже можно констатировать. Собран состав, на который можно рассчитывать не на один-два сезона, а в долгую.



Думаю, что Юрий Сёмин как никто другой может оценить игроков, пополнивших «Локомотив» в последнее время, увидеть футбол, который ставит команде тренерский штаб. Вторая фраза — «собрали чемоданы и уехали». В случае с Ларсом до его отъезда была проделана большая работа, а сам отъезд — обоюдное решение клуба и специалиста. Могу отметить его абсолютную корректность, неизменную готовность к конструктивному диалогу, хотя конечно же он испытывал большое давление в нынешней ситуации. Третья фраза — «должна быть настоящая работа в интересах футбола». Тут не поспоришь, только эта работа будет продолжаться не вопреки, а во многом благодаря тому, что уже сделано в клубе.



Отдельно хотел бы прокомментировать регулярные интервью некоторых бывших руководителей, пытающихся раскачать ситуацию вокруг «Локо». Их точка зрения не имеет ничего общего с происходящим в клубе. Важно то, что клуб придерживается выбранной стратегической линии и действует последовательно. Мы сейчас уже имеем фактические положительные результаты от проделанной работы, а самое главное фундамент для дальнейшего развития», — рассказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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