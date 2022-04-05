ЭСК: пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» был назначен ошибочно

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что пенальти в ворота «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» был назначен ошибочно. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива, единственный гол в матче был забит именно с этого спорного пенальти.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45+2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Краснодар» Александра Черникова, прихватившего за майку атакующего игрока команды «Динамо» Фёдора Смолова в собственной штрафной площади, ещё не являлись основаниями считать их наказуемыми, так как, согласно правилам игры, их нарушением является только та задержка, которая очевидно приводит к препятствованию продвижению соперника. Учитывая данный факт, судья должен был ограничиться в данной ситуации максимум назначением штрафного удара, так как возможное препятствование продвижению атакующего игрока никак не влияло на него в штрафной площади, а повторная задержка произошла уже за пределами штрафной площади и была достаточно лёгкой. Комиссия отмечает, что в действиях атакующего игрока «Динамо» Фёдора Смолова просматривались элементы симуляции, и напоминает судьям о рекомендации взвешенно подходить к применению VAR-видеопросмотра («географические» решения), инициируя в комплексных ситуациях видеопросмотр на поле», — приводит текст решения официальный сайт РФС.

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