Смолов – о спорном пенальти в ворота «Краснодара»: судьи поставили — значит, он был

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал эпизод с назначением спорного пенальти в ворота «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ.

«Не видел, где конкретно он меня хватал за футболку, но нарушение было очевидным. Судьи разбирались, поставили пенальти – значит, пенальти был. Хорошо, что удалось забить», — сказал Смолов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, сегодня, 3 апреля, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» встречается с московским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Счёт в матче на 45+6-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, но после вмешательства VAR было определено, что нарушение правил произошло внутри штрафной. Одиннадцатиметровый был назначен в достаточно спорном эпизоде.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».