Червиченко: не уверен, что Абрамович продаст «Челси» — через 2-3 месяца всё устаканится
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможной продаже «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
«Не уверен, что он продаст «Челси»: через два-три месяца всё устаканится. Вопрос только в том, когда все захотят найти компромисс», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
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