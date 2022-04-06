Мане — о победе «Ливерпуля» в матче с «Бенфикой»: отличное начало важной недели
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал результат первого матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (3:1).
«Это отличное начало важной недели. Теперь нужно подготовиться к следующей игре. Мы — «Ливерпуль», у нас глубокий состав. Иногда мы вносим изменения, которые приносят пользу всей команде. Мой гол? Как я всегда говорю, победа важнее. Я рад забить, но ещё больше рад тому, что команда смогла отметиться тремя голами. Мы готовы к ответной встрече», — приводит слова Мане Mirror.
Ответная встреча команд пройдёт 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). На стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1).
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