Мане — о победе «Ливерпуля» в матче с «Бенфикой»: отличное начало важной недели

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал результат первого матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (3:1).



«Это отличное начало важной недели. Теперь нужно подготовиться к следующей игре. Мы — «Ливерпуль», у нас глубокий состав. Иногда мы вносим изменения, которые приносят пользу всей команде. Мой гол? Как я всегда говорю, победа важнее. Я рад забить, но ещё больше рад тому, что команда смогла отметиться тремя голами. Мы готовы к ответной встрече», — приводит слова Мане Mirror.



Ответная встреча команд пройдёт 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). На стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1).

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